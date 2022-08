Tragédia em Nazária: Cinco crianças da mesma família desaparecem no Rio Parnaíba

Cinco crianças entre 8 e 11 anos desapareceram nas águas do Rio Parnaíba, na tarde deste domingo (28). As crianças, que ainda não foram identificados, estavam banhando em uma coroa do rio, próximo ao centro de Nazária, porém teriam se desesperado ao tentar salvar um amigo que estava se afogando, de acordo com relatos, e acabaram sendo levados pelas águas. O Corpo de Bombeiros confirmou que um chamado foi aberto para o município, mas não confirma nem a quantidade de desaparecidos nem a idade das crianças.

Informações preliminares dão conta de que sete crianças faziam parte do grupo, dois meninos foram resgatados com vida, os outro cinco teriam desaparecido. Segundo populares duas crianças seriam irmãos, e as outras três seriam primos. Uma multidão próximo ao rio acompanha os inícios das buscas que devem ser suspensas com o início da noite.

Aguarde mais informações.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no