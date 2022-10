Drogas avaliadas em mais de R$ 47 milhões são apreendidas pela PRF em Oeiras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite desta terça-feira (11), 266 kg de cocaína que estavam sendo transportadas em um veículo de carga na BR-230, no município de Oeiras. Além disso, também foi encontrado cerca de 8,5 kg de maconha em compartimento oculto do veículo. A apreensão está avaliada em quase R$ 48 milhões.

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina, os policiais abordaram um veículo de carga cuja placa de identificação traseira estava encoberta por um plástico, em desacordo com Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Quando perguntado sobre o motivo do plástico cobrindo a placa, o motorista, um homem de 54 anos, não soube responder. Embora estivesse carregando 31,75 toneladas de milho a granel, ele não soube informar sua origem, nem tampouco o destino.

Durante buscas no compartimento de carga, foram encontrados, ao todo, 275 Kg de drogas. A carga vinha do Mato Grosso e teria como destino a cidade de Recife (PE). Segundo o condutor, ele receberia R$ 30.000,00 pelo serviço, mas teria dito não saber a quantidade de droga que havia no veículo.

O motorista recebeu voz de prisão pelo crime de Tráfico de Drogas e foi conduzido para a Polícia Civil.

Com informações da PRF