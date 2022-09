Motociclista morre em acidente grave na BR-230 em Oeiras

Foto: Arquivo O Dia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima conduzia uma motocicleta do modelo Yamaha/YBR 125, quando colidiu frontalmente com um veículo ainda não identificado, que se evadiu do local e não foi localizado.

Ainda de acordo com a PRF, devido a gravidade dos ferimentos, o motociclista não resistiu e veio a óbito ainda no local do acidente. A suspeita é de que o acidente tenha sido provocado por uma ultrapassagem indevida.

Além da PRF, a Polícia Civil também foi acionada e esteve no local colhendo informações sobre o acidente. O corpo da vítima fatal foi recolhido e encaminhado à UPA de Oeiras.