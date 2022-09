Três homens são baleados em frente a boate na zona leste de Teresina

Três homens foram baleados na manhã deste domingo, (25), e frente a uma boate no bairro Jóquei, zona leste da capital. Os indivíduos, ainda não identificados, deixavam a casa de show e estavam em um veículo ônix de cor branca, estacionado em frente a boate, quando por volta de 05h outro veículo de cor vermelha se aproximou e efetuou os disparos contra o grupo.



Todos os disparos atingiram a lateral esquerda do veículo na porta do motorista, por imagens é possível contabilizar mais de 15 disparos no veículo. Na casa de show ocorria um evento de funk.

Os três homens atingidos, foram socorridos e encaminhados para Hospital de Urgência de Teresina (HUT) de acordo com a Polícia. Segundo a PM até o momento não há informações sobre seus estados de saúde em um vídeo em grupos de mensagens é possível ver os jovens caídos na via recebendo atendimento. Os criminosos saíram do local em alta velocidade. A Polícia Militar faz buscas no intuito de localizá-los.

