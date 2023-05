Após infarto, Jeová Alencar avalia recuperação e diz que teve três veias entupidas

O deputado estadual licenciado, Jeová Alencar (Republicanos), anunciou, através de suas redes sociais, que passa bem após sofrer um infarto no miocárdio na última quarta-feira (03). Em vídeo divulgado na sexta-feira (05), o gestor da Saad Sul ressaltou que estava com três veias entupidas.



“Passando para tranquilizar os familiares e amigos. Eu tive um infarto do miocárdio, estava com três veias do coração entupidas. A gente conseguiu através de um cateterismo, angioplastia, desobstruir uma. Próxima semana farei o restante”, informou Jeová Alencar.

Reprodução/Rede Sociais

Jeová agradeceu ainda a Deus por sua recuperação, e destacou também o trabalho realizado pelo médicos Dr. Paulo Márcio, superintendente do Hospital Universitário da UFPI, bem como Dr. David e toda a equipe médica.

Ele teve alta ainda na manhã dessa sexta-feira (05) da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde agora segue em observação no apartamento do hospital particular após evolução satisfatória do quadro clínico.

Entenda o caso

Na tarde da última terça-feira (03), Jeová Alencar deu entrada em um hospital particular de Teresina depois de se sentir mal. O deputado passou por exames e os resultados atestaram que havia uma obstrução grave em uma das artérias do coração. Além do cateterismo, Jeová também foi submetido a uma angioplastia coronária.

A cirurgia ocorreu com sucesso e o quadro do deputado se manteve estável.

Ezequiel Araujo, sob supervisão de Nathalia Amaral

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no