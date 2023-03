Vídeo: Temporal em Oeiras inunda casas e móveis são arrastados pela água

Ruas alagadas, galerias transbordando, casas inundadas, muros caídos, móveis arrastados pela força das águas. Esses foram alguns dos casos registrados nas últimas 24 horas na cidade de Oeiras, localizada 287 km de Teresina, após um forte temporal na região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade teve um acumulado de 91 mm de chuva desde a manhã de ontem (15) e a previsão é de que chuvas intensas continuem a ser registradas nas próximas horas.



Foto: Reprodução

Vídeos registrados por moradores mostram diversos pontos de alagamentos em vários bairros da cidade. Em um deles é possível ver que a correnteza provocada pela água da chuva atravessou uma residência e arrastou vários móveis para a rua. Em outro registro, o morador mostra a própria casa inundada após a força da água derrubar o muro.

De acordo com o climatologista Werton Costa, após dois meses de oscilação das chuvas em todo o território do Piauí, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tem proporcionado uma maior distribuição das chuvas para o Cerrado e Sertão e tem contribuído para o aumento do volume das precipitações, com registros entre 60mm e 100mm.

“Essa é uma aproximação que a gente já esperava há muito tempo, que fosse mais regular e mais presente no último bimestre, mas ela veio com tudo agora e a gente tem essa quantidade de chuva extraordinária provocando um certo grau de transtorno à população. Isso tudo porque temos condições que favoreceram”, afirma o climatologista.

Entre os fatores que contribuíram para esse aumento do volume estão as altas temperaturas. O climatologista explica que, com temperaturas acima da média, a umidade, ao chegar ao interior do Estado, se transforma em grandes temporais como os registrados nas cidades de Oeiras e Valença. Nessa última, foram registrados 99,4 mm de chuva nas últimas 24 horas.

“A princípio, o leigo observa e pensa: ‘que benção que a chuva veio e vai diminuir a temperatura’. Mas do ponto de vista do solo, da produção agrícola e, inclusive, da segurança, não é bom, porque a chuva torrencial geralmente é a chuva em que nos espaços impermeabilizados, vai gerar aquela corrente de água forte que pode provocar transtornos. É a chuva com rajada de ventos, com descargas elétricas e pode causar acidentes”, alerta, acrescentando que, devido ao grande volume de chuva, a água não é retida no solo com facilidade, provocando grandes impactos em áreas urbanas.

Segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Oeiras, as inundações ocorreram em um momento de pico do temporal e um mapeamento dos estragos provocados pela chuva está sendo realizado pelos órgãos competentes.

Piauí inteiro está sob alerta para chuvas intensas nas próximas 24 horas

Todos os 224 municípios piauienses se encontram sob alerta para a ocorrência de temporais e chuvas intensas, segundo alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso de mau tempo começou a valer às 9h50 de hoje (16) e vale até as 10h da manhã desta sexta-feira (17). Além do Piauí, o Maranhão, grande parte do território do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e uma parte da Bahia também estão sob alerta.



Conforme o aviso, todos os municípios piauienses podem ter nas próximas 24 horas incidência de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Inmet orienta a população para que evite se abrigar debaixo de árvores, pois já risco de queda e de raios, e que evite também estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser contatada pelo número 199, e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.