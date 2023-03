Devido às chuvas, Chesf anuncia aumento na vazão da barragem de Boa Esperança

A Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) anunciou que vai aumentar nesta quinta-feira (16), a vazão do Reservatório de Boa Esperança, na Bacia do Rio Parnaíba. O novo patamar será de 800 metros cúbicos por segundo (m³/s), devendo permanecer neste valor até nova reavaliação.

A ação acontece em virtude da previsão de ocorrência de chuvas na região, e da necessidade de seguir a curva de volume de espera do Reservatório de Boa Esperança estabelecida para o período, controlando seu armazenamento, que se encontra com 68% do volume útil no dia de hoje.

A Chesf ressalta que seja fortemente evitada pelas comunidades ribeirinhas a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação, e destaca que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada. Podem haver alterações nestes valores em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia do Rio Parnaíba. Toda a operação segue as diretrizes do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

