Ex-candidato à prefeito encontrado baleado morre após quatro dias internado em Floriano

O ex-candidato a prefeito de Pau D'Arco do Piauí, Carlos dos Santos da Silva, de 37 anos, morreu nesta sexta-feira (7), após passar quatro dias internado no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano. A informação foi confirmada pela Delegacia de Elesbão Veloso, que investiga o caso.

(Foto: Reprodução)

Carlos Serafim, como era conhecido, foi encontrado amarrado e baleado na cidade de Tanque do Piauí, no último dia 3. Seu corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia. “A Polícia Civil tomou conhecimento na segunda-feira pela tarde da localização de um corpo por populares, num local ermo, distante da zona urbana. As mãos estariam amarradas, mas ainda estava com vida. As pessoas chamaram o Samu, que recolheu e levou para o atendimento médico. Constatamos que ele foi almejado por arma de fogo e não se encontrava com documento nem com celular”, detalhou o delegado Célio Benício, da Gerência de Polícia do Interior (GPI).

O caso segue sendo investigado e, até o momento, não há informações sobre a motivação do crime, tampouco sobre os possíveis suspeitos.

