Grave acidente deixa duas pessoas mortas em Pedro II; uma pessoa ficou ferida

Um grave acidente ocorrido no final da manhã desta quinta-feira (19) na cidade de Pedro II deixou duas pessoas mortas e uma terceira ferida. O fato ocorreu na Localidade Roça dos Pereira, zona Rural do município, no cruzamento da PI-327 com PI-216. De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, que esteve no local, dois veículos, uma motocicleta e um carro, colidiram lateralmente.



Segundo a PM, a motocicleta invadiu a pista preferencial ao tentar atravessar o cruzamento das duas rodovias e acabou sendo atingida na lateral pelo carro. Com o impacto da colisão, a moto chegou a ser arremessada alguns metros à frente.



Foto: Reprodução/Whatsapp

O piloto da moto, identificado como sendo Antônio Rodrigues Pereira, morreu no local antes do socorro do SAMU chegar. Já o garupa, de nome Francisco Alves do Nascimento, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Pedro II, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco depois de dar entrada.

O condutor do carro que atingiu a motocicleta na lateral não foi identificado, mas sofreu apenas ferimentos leves.

Este é o segundo acidente com vítimas fatais registrados nas rodovias piauienses nas últimas 24 horas. Nesta quarta-feira (18), mãe e filho perderam a vida após o carro em que estavam ter sido atingido por uma carreta que carregava combustível na divisa do Piauí com Pernambuco, entre as cidades de Marcolândia e Araripina.

