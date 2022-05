Grave acidente deixa mãe e filho mortos na BR 316, em Marcolândia

Um grave acidente na noite dessa quarta-feira (18/05) na BR 316, entre as cidades de Marcolândia e Araripina, na divisa do estado do Piauí com Pernambuco, deixou mãe e filho mortos. As vítimas da tragédia foram identificadas como Maria Nédia da Silva Costa e seu filho, Caio Emanoel.

O Portal O Dia apurou que Maria Nédia, o filho, Caio Emanuel; e o esposo, Cristóvão, seguiam em um carro de passeio pela rodovia federal quando o veículo da família foi colhido por um carreta que transportava combustível. Na colisão, mãe e filho não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente. O esposo sofreu apenas ferimentos.

Foto: Reprodução / Facebook

Maria Nédia era funcionária pública há dois no município de Marcolândia. Em nota de pesar, a prefeitura se solidarizou com a família das vítimas e lembrou os serviços prestados por Maria Nédia na cidade.

“Neste momento de dor, a gestão amor e respeito pelo povo, elevando votos de pesar pela grande perda. E agradecimentos à todo trabalho e dedicação prestados a esta municipalidade ao longo de dois anos como funcionária pública municipal”, trouxe a nota.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta quinta-feira (19/05) que não foi comunicada sobre a ocorrência e não há registro nos sistemas do acidente.

