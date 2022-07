Miss Piauí Globo 2022, Joana Luísa, é recebida com homenagens em retorno a Pedro II

Primeira pedrossegundense a conquistar o título de Miss Piauí, Joana Luísa foi recebida com festa e homenagens em seu retorno a Pedro II, na noite deste domingo (3), após vencer o concurso transmitido pela O DIA TV, que aconteceu na última quinta-feira (30), em Teresina.



A Miss Piauí percorreu as ruas da cidade em um mini-trio elétrico, acompanhada de familiares, amigos e admiradores. Joana Luísa foi recepcionada no Palácio da Opala, sede da Prefeitura, pela prefeita Betinha Brandão, pela vereadora Esmaela Macêdo, representando o poder legislativo; secretários municipais e pela coordenadora da Mulher, Bárbara Macêdo; além de populares.

Foto: Divulgação

Na oportunidade, a prefeita aproveitou e entregou à jovem a chave da cidade, uma faixa de miss confeccionada por uma artesã local e um buquê de rosas. Joana Luísa agradeceu a recepção e saudou os presentes. “Obrigada, prefeita Betinha, pela maravilhosa recepção, obrigada a todos. Estou muito feliz por ser a primeira pedrossegundense a vencer o concurso de Miss Piauí. É um sonho realizado que quero compartilhar com todos vocês”, disse.

A gestora municipal ressaltou a satisfação pela conquista da pedrossegundense. "Essa vitória leva o nome do nosso município de maneira positiva para todo o estado e para o Brasil. Pedro II é uma terra única, especial em todos os sentidos, cheia de belezas, riquezas e encantos. Quero parabenizar a Joana e toda a sua família e dizer que a cidade tem muito orgulho dela”, afirmou.

Foto: Divulgação



Agora, a Miss Piauí deverá se preparar para o Miss Brasil Globo, previsto para ser realizado no dia 27 de agosto, em Brasília, quando disputará com representantes dos demais estados o título de mulher mais bonita do país.