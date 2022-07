Em noite de glamour, Joana Luísa é eleita Miss Piauí Globo 2022

O Theresina Hall recebeu nessa quinta-feira (30), uma superestrutura para abrigar a edição 2022 do Miss Piauí Globo, maior e mais importante concurso de beleza do nosso Estado. O concurso é coordenado pelo apresentador e cabelereiro Mariano Marques. Cerca de 100 convidados participaram da plateia para assistir a eleição da mulher mais bela do Piauí. O concurso Miss Piauí Globo foi aberto com apresentação do grupo Boi Precioso de Timon enaltecendo todas as cores da cultutura nordestina e na sequência teve desfile das can- didatas usando trajes de gala assinado pela badalada estilista Giselle Pimentel do Atelier de Luxo Giselle Pimentel, verda- deiras obras de arte na passarela. O desfile de traje de banho retrô com pegada de anos 70 foi produzido pela empresa BS Moda Praia By Lenny Santos.



Concurso revela as três mais belas mulheres piauienses - Foto: Luís Mota

O cantor e coreógrafo Franklyn Coelho ficou responsável pela coreografia do concurso e também lançou seu novo single intitulado “Fly Away” durante performance no palco do con- curso de beleza. O Miss Piauí Globo trouxe na programação apresentação da cantora Mahda Matte e do DJ Leuzz, trilha sonora do Dj Marceleco e Quadrilha Luar do São João.

A decoradora Fran Lacerda [Realiza Cerimonial e Eventos] ficou responsável por toda estrutura e decoração do evento trazendo glamour e muita beleza na noite. A eleição da mulher mais beleza do Piauí contou com apresentação do jornalista Ítalo Motta e da modelo e influenciadora digital Shenia Magalhães – Miss Piauí 2004. Produção-executiva do jornalista Taciso de Carvalho.

O concurso Miss Piauí Globo 2022 contou com uma lista selecionada de jurados: Ivanária Sampaio – Prefeita de Esperantina, Graça Mota – Empresária e Miss Piauí 1965, Fátima Sousa - Empresária e Esticista, Tarcísio Freire – Presidente do Iate Clube de Teresina, Kelly Barbosa – Advogada e Miss Piauí Globo 2011, empresária Fran Lacerda da Realiza Cerimonial e Eventos, Beth Magalhães – Jornalista e diretora regional Piauí da Abraccone – Associação Brasileira de Comunicadores e Colunistas Sociais do Norte e Nordeste, César Macêdo – Blogueiro, Giselle Pimentel – Estilista, Tânia Miranda – Diretoria Administrativa do Sistema O Dia de Comunicação e Carina Câmara – Superintendente de Turismo do Piauí.

O Miss Piauí Globo 2022 foi transmitido pela O DIA TV na noite dessa quinta-feira (30), direto do Theresina Hall. O evento contou com patrocínio da Secretaria de Turismo do Piauí – Governo do Estado, Realiza Cerimonial e Eventos, RR Construções, Pax União, Ecoclínica Bem Cuidar, Portal da Amazônia, Transportta – Mobilidade Urbana, Atelier Giselle Pimentel, Floricultura 24 Horas, BS Moda Praia, Água Viena e Ice Gelo.

A jovem Lorrany Dourado da cidade de Brasileira foi eleita Miss Simpatia no concurso Miss Piauí Globo. No Top3 ficou Jordria Furtado da cidade de Miguel Alves que ocupou o 3º lugar, a bela Ana Maria Brito foi agraciada com a faixa de Miss Teresina Globo 2022. E a eleita da noite foi a modelo Joana Luísa que ganhou o título de Miss Piauí Globo 2022. A modelo aniversariou no dia 29 de junho e comemorou a data levan- do o título da mulher mais bela do Estado do Piauí. “Ser eleita Miss Piauí não é só um título de beleza pra mim. É ter noção da responsabilidade de ser a representante de um povo, é mostrar que aqui temos algo muito mais além de mulheres bonitas".

Miss Piauí Globo 2022

Nome: Joana Luísa Melo Costa

Data de nascimento : 29/06/2003

Grau de Instrução: Ensino Médio completo

Altura: 1.75 cm

Peso: 60 kg

Quadril: 102 cm

Olhos: Verde

Cabelos: Loiro

Sapato: 38



Joana Luísa foi eleita Miss Piauí 2022 Globo - Foto: Luís Mota

Miss Teresina Globo 2022

Nome: Ana Maria de Sousa Brito

Data de nascimento: 24/04/2001

Altura: 1,63 cm

Peso: 55 kg

Quadril: 92 cm

Olhos: Castanho escuro

Cabelos: Preto

Sapato : 36



Ana Maria foi eleita Miss Teresina Globo 2022 - Foto: Luís Mota

Tarcisio Carvalho, especial para o Jornal O Dia