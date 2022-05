Pedro II: população faz manifestação após mulher ter sido agredida e estuprada

A população de Pedro II realizou, nesta segunda-feira (02), uma manifestação após uma mulher de 31 anos, identificada como Michelle Oliveira, ter sido brutalmente espancada e estuprada na zona rural da cidade, na última quinta-feira (28). A vítima, que mora no interior e estuda na zona urbana de Pedro II, foi atacada por um homem quando voltava da faculdade.

Segundo relatos, Michelle teve costelas e nariz quebrados, além de outros ferimentos. No momento, a vítima encontra-se internada em um hospital de Teresina e segue se recuperando do ocorrido.



População de Pedro II pede fim da violência contra a mulher (Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com a Polícia Civil de Pedro II, um homem de 23 anos foi preso no sábado (30), acusado de ter cometido o crime. O mesmo chegou a confessar o crime. A denúncia partiu da própria família de Michelle ao perceberem marcas de ferimento no rosto do criminoso, feitos pela vítima ao tentar se defender do ataque. Ainda segundo a Polícia Civil, o inquérito deve ser concluído ainda esta semana.



A população também está realizando uma campanha de doação a fim de ajudar a vítima com os custos da recuperação.



(Foto: Reprodução/Redes sociais)