Empresária é assassinada a tiros dentro de restaurante em Piripiri; suspeito é preso

A empresária Kariane Veras, de 39 anos, foi assassinada a tiros dentro do seu restaurante no conjunto residencial Petecas III, em Piripiri, no Norte do Piauí, na noite da segunda-feira (02). Um dos suspeitos do crime foi preso.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava no estabelecimento quando foi surpreendida por dois homens armados, que efetuaram os disparos. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após os disparos, os suspeitos fugiram. “Ainda não temos informações de como tudo aconteceu e se os suspeitos queriam fazer a execução dela ou roubar o estabelecimento. Os agentes seguem em diligências para prendê-los”, informou o capitão Ângelo da PM do município.

Kariane Vera chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional Chagas, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Hoje, um dos suspeitos do crime foi preso flagrante. O homem estava no munícipio de Piracuruca e foi detido em operação da Forca Tática de Piripiri e do POG de Piracuruca.

A Polícia Civil, através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando o caso.

