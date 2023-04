Piripiri: Trecho da BR-222 é liberado após nível do Rio dos Matos baixar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou na manhã desta quinta-feira (06) o trecho que fica no km 84,9 da BR 222, localizado entre Piripiri e Batalha, no Norte do Estado. A via estava interditada após o trecho ser alagado no dia 19 de março e que impedia a passagem dos condutores de veículos.

(Foto: Divulgação / PRF)

A estrada fica localizada sobre o Rio dos Matos, que vinha sofrendo alta no seu volume devido às fortes chuvas que atingiram a região. Porém hoje, após o nível da água baixar e ser realizada uma vistoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a PRF liberou a rodovia.

Até então, os motoristas tinham que fazer desvios para rotas alternativos, no sentido Batalha/Piracuruca, via PI 110 e Piracuruca/Piripiri, via BR 343. Com isso a via já pode ser utilizada pelos condutores que vão viajar durante esta Semana Santa.

