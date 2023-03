Piripiri: trecho da BR-222 é interditado por tempo interditado após alagamento de pista

O km 84,9, da BR-222, no município de Piripiri, foi interditado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (19) após o trecho ser alagado. A via fica localizada sobre o Rio dos Matos, que vem sofrendo alta no seu volume devido às fortes chuvas que atingem a região.

Diante da ocorrência, a PRF interditou o trecho nos dois sentidos, sem congestionamento, por tempo indeterminado.

Assim, os agentes rodoviários orienta que os motoristas busquem os desvios alternativos, no sentido Batalha/Piracuruca, via PI 110 e Piracuruca/Piripiri, via BR 343.



O final de semana foi marcado por chuva em todos os municípios do Piauí. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três avisos meteorológicos de chuvas intensas com grau de severidade “Perigo” e “Perigo Potencial”.



