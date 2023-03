Rio Marathaoan, em Barras, atinge a cota de alerta para risco de inundação

O Rio Marathaoan, localizado na cidade de Barras, distante 18 Km de Teresina, atingiu a cota de alerta para risco de inundação na noite deste sábado (28). A informação foi confirmada via boletim do Serviço Geológico Nacional (CPRM) nesta manhã. Diante da situação, as autoridades climáticas e de prevenção de desastres emitiram um alerta para a tomada de ações de prevenção a serem adotadas junto às populações ribeirinhas. A última vez em que o Marathaian havia atingido a cota de alerta havia sido no dia 23 de fevereiro.

Conforme aponta o boletim do CPRM, atualmente o nível do Rio Marathaoan está em 3,86 metros, ou seja, mais de 30 centímetros acima da cota de alerta e apenas a cerca de 20 centímetros da cota de inundação. A previsão é de que o nível das águas desça até 3,83 metros no decorrer do dia.



O rio Marathaoan, em Barras, atingiu a cota de alerta - Foto: Reprodução/Whatsapp

Situação que também chama a atenção das autoridades competentes é a de Floriano. É que a plataforma de coleta de dados de Barão de Grajaú, que atende à cidade piauiense, aponta cota atual de 5,06 metros no Rio Parnaíba com previsão de elevação de nível para 5,29 metros nas próximas oito horas.

Em Esperantina, Rio Longá se aproxima da cota de alerta, revela boletim da CPRMAqui em Teresina, o nível do Parnaíba também gera alerta. É que atualmente o Velho Monge se encontra na cota de 4,34 metros na capital, sendo prevista elevação para 4,45 metros nas próximas oito horas. Segundo o CPRM, apesar de se manter em condição de normalidade, caso ocorram grandes volumes de chuva, essa cota pode subir mais. Em caso de precipitação sem grandes volumes, a condição de normalidade do Rio Parnaíba em Teresina deve se manter.



O rio Parnaíba, em Teresina, segue com nível dentro da normalidade - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Volume estabilizado também se observa na cidade de Luzilândia, onde o Rio Parnaíba se mantém em 4,13 metros. Esse patamar é o da cota de atenção e ele deve continuar pelo menos pelas próximas 12 horas.

E se de um lado o volume do Rio Parnaíba tende a se estabilizar em Teresina, no Rio Poti, há mudança no nível das águas. Isso porque a cota atual do rio, que está 4,72 metros, deverá reduzir nas próximas 10 horas para valores próximos a 4,46 metros. A situação do Rio Poti na capital piauiense é de normalidade, de acordo com o CPRM.

Uma regiã que também tem inspirado cuidados por parte das autoridades é a de Esperantina, onde o Rio Longá se encontra 24 centímetros acima da cota de atenção com nível atual de 5,64 metros. Nas próximas horas, no entanto, o volume do rio deve diminuir para 5,59 metros em caso de não ocorrerem chuvas significativas naquela região.

Barragem de Boa Esperança

No último dia 16, a Chesf anunciou que iria aumentar a vazão do Reservatório de Boa Esperança para 800 metros cúbicos por segundo. Isso impacta diretamente no volume dos rios que compõem a chamada Bacia do Rio Parnaíba e que cortam o território piauiense. O novo valor deveria permanecer até uma nova avaliação da situação.

Hoje (19), esse volume de vazão se mantém, conforme consta no boletim do Serviço Geológico Nacional. A defluência média de Boa Esperança segue em torno de 800 m³/s e a barragem está com volume útil em cerca de 67%.

