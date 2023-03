Em Esperantina, Rio Longá se aproxima da cota de alerta, revela boletim da CPRM

O último boletim do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) divulgado nesta quinta-feira (16) revelou que o Rio Longá, em Esperantina, se aproximou da cota de alerta. Os números mostram que o nível do rio atingiu 614 cm, estando na cota de atenção. Porém está próximo da cota de alerta, que é de 640cm. O Longá teve uma ligeira alta chegando a atingir a cota de alerta, mas regrediu e segue na de atenção.

Já o Rio Marataoan em Barras, se manteve no nível de alerta. Segundo o último boletim divulgado nesta quinta-feira (16), a cota está em 401cm, acima da cota de alerta, que é de 370cm. Os outros 28 pontos de monitoramento indicam situação normal dos demais rios. Três estações estão sem transmissão e não foi informado qual o nível desses rios.

Nesta quinta-feira, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) anunciou que vai aumentar a vazão do Reservatório de Boa Esperança, na Bacia do Rio Parnaíba. O novo patamar será de 800 metros cúbicos por segundo (m³/s), devendo permanecer neste valor até nova reavaliação.

