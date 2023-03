Piauí terá chuvas intensas em todos os municípios neste final de semana, alerta Inmet

O final de semana será de chuva em todos os municípios do Piauí. É o que aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu três avisos meteorológicos para o estado. Os avisos são válidos das 9h41 deste sábado (18) às 10h da segunda-feira (20).



Segundo a previsão, serão esperadas chuvas intensas com grau de severidade “Perigo” e “Perigo Potencial” nas 224 cidades piauienses. De acordo com o aviso de Perigo Potencial, as chuvas devem atingir as regiões Sudeste e Sudoeste piauiense, com volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).



Um segundo aviso prevê chuvas intensas nas regiões do Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste piauiense, com volume de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). O alerta encerra neste domingo.



Já um terceiro aviso meteorológico, emitido no dia 17 de março, atinge as regiões Centro-Norte e Norte do Piauí, com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (60-100 km/h). O alerta encerra somente às 10h da segunda (20).



Recomendações

Em todas as situações, caso ocorram rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e deverá estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Para mais dúvidas, deve-se buscar ajuda da Defesa Civil, através do telefone 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

