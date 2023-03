Corpo de comerciante arrastado por correnteza é encontrado na zona rural de Piripiri

O Corpo de Bombeiros conseguiu localizar, na manhã deste sábado (18), o corpo de José Alves da Silva, conhecido como “Pecozim da Verdura", que tinha 64 anos. Ele morreu nesta sexta-feira (17) após ter seu carro arrastado em um riacho na localidade Formosa, zona rural de Piripiri. A vítima era comerciante e vendia verduras na região.

Na tarde de ontem, “Pecozim da Verdura” estava em seu veículo na companhia de um ajudante e teria tentado atravessar um trecho do rio que estava com forte correnteza. No momento da travessia, o carro tombou e foi arrastado pelas águas. O ocupante conseguiu sair do veículo e agarrou-se em galhos de árvores, sendo resgatado por populares, porém, o comerciante ficou preso e foi levado pela correnteza para dentro do riacho.

(Foto: Reprodução/redes sociais)

Ainda na noite de ontem, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas devido ao horário e a chuva intensa que caia na região, as buscas precisaram suspensas. Na manhã deste sábado, corpo de “Pecozim” foi encontrado cerca de 400 metros afastado do local do acidente.



”Pecozim da Verdura” residia em Piripiri e era muito conhecido por vender frutas e verduras na região. A Prefeitura de Piripiri lamentou a morte do comerciante e emitiu nota de pesar e se solidarizou com amigos e familiares da vítima.

O veículo de "Pecozim da Verdura" capotou e foi arrastado pela correnteza (Foto: Divulgação/SSP-PI)

Município está em alerta devido às chuvas

A prefeita do município, Jôve Pereira, também emitiu um comunicado cancelando a programação de inaugurações e entregas de obras na cidade devido às fortes chuvas que atingiram a região de Piripiri na tarde e noite de sexta-feira, e informou que está empenhada em ajudar as vítimas das chuvas e avaliar as consequências deixadas pelo temporal.



Desde o início da semana o município de Piripiri vem registrando um intenso volume de chuvas. Na última terça-feira (14), a chuva que caiu na cidade atingiu 82,3 milímetros, de acordo com o pluviômetro do DNOCS, fazendo com o que o Açude Caldeirão aumentasse seu volume, chegando a 75 cm de altura sobre a lâmina do sangradouro.



(Foto: Reprodução)

