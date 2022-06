Acusado de matar homem em frente ao hospital de Picos é preso na mata

A Polícia Militar prendeu em flagrante nesta quinta-feira (09) o homem acusado de matar Raimundo Bezerra de Lima, 24 anos, na Praça Antenor Freitas, em frente ao Hospital Justino Luz em Picos. O crime aconteceu na noite da última quarta-feira (08). O acusado foi identificado pelas iniciais N.D.S.B.



As buscas por ele iniciaram imediatamente após o crime. É que o acusado tirou a vida da vítima em praça pública e na presença de populares, o que facilitou sua identificação. O serviço de Inteligência da Polícia Miliar foi acionado e recebeu denúncias de que N.D.S.B estava estaria escondido na casa de parentes no Povoado Pai Amaro, zona Rural do município de Paquetá, a 40 Km de Picos.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“A informação foi retificada pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Picos. Foi montada uma operação conjunta para captura do fugitivo e as equipes se dirigiram ao local para realizar a busca. O efetivo fez uma incursão na caatinga utilizando técnicas de rastreamento e identificaram rastros do acusado, o que possibilitou a localização dele na mata na tentativa de ludibriar o policiamento”, relatou o major Estanislau Felipe, comandante da Força Tática de Picos.

O acusado foi autuado em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Picos para os procedimentos legais.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no