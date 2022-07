Em Picos, homem suspeito de matar ex-namorada é preso pela PRF

José Edilson de Souza Alves, de 35 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF) em Picos, nesta segunda-feira (25). O homem é suspeito de ter matado a ex-namorada em Uruaçu, no norte de Goiás. O mesmo foi encontrado na BR-316, a 1500 km de distância do local em que cometeu o crime.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a PRF, José Edilson confessou ter matado a professora Elenice Pereira Salgado, de 43 anos, com golpes de barra de ferro e facadas. No momento da abordagem, ele trajava camiseta e bermuda com manchas de sangue.

A vítima foi encontrada sem vida na casa do suspeito horas antes do mesmo fugir. Segundo a PRF, José Edilson estava tentando chegar à Paraíba.



A Polícia Civil de Goiás apreendeu a faca e a barra de ferro utilizados no crime. Já o suspeito foi conduzido à delegacia de Picos para os procedimentos cabíveis.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF