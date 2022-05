Gari da Prefeitura de Picos é morto a tiros durante discussão em bar

Agenor José da Silva Rocha foi morto a tiros nesta sexta-feira (27) durante uma discussão em um bar. O homem era funcionário da Prefeitura de Picos e trabalhava como gari. O crime ocorreu no povoado Angico Torto, zona rural da cidade.



A vítima foi atingida com, pelo menos, três disparos de arma de fogo, e um dos tiros atingiu a cabeça de Agenor. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Agenor estava em um bar jogando baralho com o suspeito do crime, identificado apenas pelas iniciais A.S.L. Os dois teriam se desentendido e o suspeito teria puxado uma arma e efetuado os disparos contra Agenor.





A.S.L. foi capturado e amarrado por populares até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Com o suspeito, a polícia encontrou a arma usada no crime, além de 11 munições de calibre 32, sendo cinco intactas e seis deflagradas.



O suspeito de assassinar Agenor já tinha sido preso por homicídio, em 2013, por matar o próprio tio, em Santana do Piauí, e por ter tentado contra a vida de outras duas pessoas. Ele também já tinha passagem pela polícia por porte ilegam de arma de fogo



Prefeitura de Picos lamentou a morte de Agenor José

A Prefeitura de Picos lamentou o falecimento de Agenor José, que trabalhava como gari na Secretaria de Serviços Públicos do município.

