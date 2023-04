Homem é preso e menores são apreendidos enquanto faziam “delivery de drogas” em Picos

A Polícia Militar do Piauí por meio do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (BEPI), prendeu no início da noite terça-feira (25) um homem e apreendeu dois menores de idade por tráfico de drogas. Os indivíduos de iniciais L. C. O. B; E. A. A; F.G.P. D. S. e estariam realizando entrega de entorpecentes, numa espécie de “delivery”. Eles utilizavam um carro modelo Gol Quadrado.

(Foto: Reprodução / PM)

Os indivíduos foram localizados no entorno da BR-316, bairro Junco em Picos. O trio foi visto comercializando drogas, minutos antes da prisão. Uma guarnição da PM havia recebido informações relatando sobre indivíduos que estavam em um veículo da cor branca, realizando delivery de entorpecentes na cidade.

Com isso, a PM iniciou as diligências e deslocou-se até o local exato em que o trio estava. Ao se aproximar do veículo citado, a polícia constatou logo a veracidade da informação, duas pessoas estavam dentro do carro realizando a entrega de uma “sacola” para uma terceira pessoa, que também encaminhada para a Central de Flagrantes.

Com informações da SSP-PI

