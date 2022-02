Homem é preso em Picos traficando cocaína com foto de Pablo Escobar na embalagem

Um homem de 27 anos identificado pelas iniciais M.H.B.R foi preso nesta terça-feira (23) em Picos transportando cocaína avaliada em R$ 200 mil. O que chamou a atenção é que na embalagem da droga havia fotos do famoso traficante colombiano Pablo Escobar. A abordagem aconteceu quando equipes da Força Tática avistaram um veículo modelo Fiat Pálio de cor branda trafegando em alta velocidade na entrada da cidade.



Leia também: Em Picos, PRF apreende 380 kg de maconha em fundo falso de caminhão



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Isso despertou a atenção da equipe. Foi dada ordem de parada e durante a vistoria no interior do veículo, na parte inferior do banco do motorista, encontramos dois tabletes de pasta-base de cocaína, aproximadamente dois quilos”, relatou o comandante do 4º BPM de Picos, major Estanislau Felipe.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

O homem, segundo ele, é natural de Oeiras. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Picos para os procedimentos cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no