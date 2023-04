Mais de 60 pássaros silvestres são resgatadas pela PRF em Picos

Cerca de 63 pássaros silvestres da espécie Canário da Terra foram resgatados pela Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF) ao serem transportados ilegalmente em um ônibus na cidade de Picos. O flagrante ocorreu na BR-316, na última sexta-feira (31).

De acordo com informações da PRF, os animais pássaros foram encontrados no interior de uma bagagem e estavam sem a devida documentação e em situação de maus-tratos, sendo transportados sem possibilidade de hidratação, sem ventilação adequada e com pouca mobilidade. Segundo a lei 9.605/1998, é proibido manter em cativeiro espécies da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a permissão, licença ou autorização da autoridade competente.



(Foto: Divulgação/PRF)

Ainda segundo a PRF, o ônibus abordado vinha da cidade de Brasília (DF) com destino a Patos (PB). A equipe iniciou os procedimentos de fiscalização quando encontrou duas bolsas nos últimos assentos do veículo, que pertenciam a um passageiro de 57 anos. Ao ser questionado sobre a origem dos pássaros, o homem informou que eram seus e que os havia adquirido na cidade de Ceilândia (DF), pelo valor de R$ 10,00 cada. Alegou ainda que soltaria os pássaros em Patos (PB).

Diante do exposto, as aves foram encaminhadas a delegacia de Polícia Civil de Picos e o passageiro assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial e responder pelos crimes de Matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre e Praticar maus-tratos contra animais. Posteriormente as aves foram soltas.



Com informações da PRF

