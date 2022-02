VÍDEO: caminhão que transportava pá eólica gigante tomba e interdita BR 316 em Picos

Um caminhão que transportava uma pá gigante usada em equipamento para geração de energia eólica tombou na manhã deste sábado (12), no KM 332 da BR 316, em Picos, Sul do Piauí. De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 09h40. Um homem de 42 anos que conduzia o veículo saiu ileso. (veja vídeo).

A PRF informou ainda que os agentes estão no local apurando as causas do acidente. O evento interditou totalmente a rodovia, sem desvio proposto, com possibilidade de passagem apenas para motocicletas, sem previsão de liberação.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Aguarde mais informações

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no