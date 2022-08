Vídeo: em Picos, comerciante tenta trancar assaltante dentro de farmácia e é baleado

Foi preso na madrugada desta quinta-feira (18) o homem identificado pelas iniciais J.N.S, acusado de tentativa de latrocínio na tarde da terça-feira (16) na cidade de Picos. O momento foi registrado por câmeras de segurança: J.N.S invade uma farmácia portando uma espingarda de fabricação caseira e anuncia o assalto. Ele obriga o dono do estabelecimento a colocar todo o dinheiro do caixa em uma mochila e o faz ir para os fundos do local enquanto recolhe outros objetos de valor.



Em determinado momento, o assaltante vai para detrás do balcão e se abaixa para conferir as prateleiras debaixo. O dono da farmácia, vendo que ele estava de costas, sai pela porta da frente e tenta trancá-lo dentro do estabelecimento. As câmeras do lado de fora da farmácia mostram o momento em que o comerciante segura a porta na tentativa de fechá-la enquanto o suspeito aparentemente puxa o trinco do lado de dentro até que se vê um disparo de arma de fogo e o dono do local é atingido de raspão na perna.



Foto: Reprodução

Machucado, ele sai da frente da porta e o assaltante sai correndo. As imagens circularam pelas redes sociais nos últimos dias. A polícia teve acesso às câmeras e conseguiu identificar o acusado. Com o apoio da Polícia Civil, as equipes conseguiram efetuar a prisão de J.N.S. Ele foi detido na zona Rural de Picos, a 40 Km da cidade, na localidade conhecida como “Baixas”.



Material apreendido com o acusado - Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Nós recebemos informações do Serviço de Inteligência do Batalhão subsidiadas pelos policiais que diligenciavam acerca do paradeiro do indivíduo. Momentos após serem informados pelo COPOM, os policiais se dirigiram para a localidade Baixas, onde o acusado estaria escondido na casa de parentes. Os policiais fizeram o certo, houve uma tentativa de fuga, mas conseguimos prendê-lo”, relatou o major Estanislau Felipe, comandante do 4º BPM de Picos.

Com J.N.S, a polícia apreendeu a espingarda de fabricação caseira usada no assalto à farmácia e o acusado ainda trajava as roupas com as quais aparece cometendo o crime. Com ele também foram encontrados três celulares que seriam produtos de roubo. Levado para a delegacia, J.N.S foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio.

