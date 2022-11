Motociclista é atropelado ao tentar acessar posto de combustível em Piracuruca 

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado nesse sábado (27/11) na BR 343, no município de Piracuruca, no Norte do Piauí. A vítima tentava acesso a um posto de combustível quando foi colhido por um carro que seguia normalmente em sua faixa na rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista pilotava uma HONDA/CG 125 Titan no sentido Parnaíba a Teresina no momento que realizou uma conversão a esquerda para acessar o Posto de combustível Sete Cidades. Um carro modelo NISSAN/VERSA que trafegava na direção contraria colidiu com a moto.

Foto: Google maps

Na colisão, a vítima, um homem de 57 anos que não teve a identidade revelada, sofreu lesões graves. O sistema de urgência foi acionado e encaminhou o motociclista ao Hospital de Piracuruca. A PRF informou que não foi possível realizar teste de alcoolemia nos envolvidos. O condutor do carro não foi localizado, enquanto a vítima se encontra hospitalizado.

Com informações da PRF