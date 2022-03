Após sofrer infarto, prefeito de Porto, Dó Bacelar, deixa UTI em Teresina

A Prefeitura de Porto divulgou nas redes sociais que o prefeito Dó Bacelar deixou a Unidade de Terapia Intensiva, dois dias após dar entrada em hospital particular de Teresina. Segundo a postagem, o gestor municipal apresentou melhora no estado de saúde, deixando a UTI. Porém, ele ainda está um apartamento, sendo acompanhado por equipe de médicos.

Dó Bacelar, sofreu um infarto agudo do miocárdio na madrugada do último sábado sábado (5). O político foi socorrido por familiares e levado para um hospital. Após a constatação do infarto, o prefeito foi submetido a um cateterismo e angioplastia. Apesar dos procedimentos cirúrgicos, o gestor se manteve estável e consciente.



Prefeito de Porto, Dó Bacelar (Divulgação/Prefeitura de Porto)

A postagem comemorou a melhora do quadro de saúde do prefeito, com mensagens positivas e de apoio a Dó Bacelar. “Força Dó Bacelar!! Você nunca nos abandonou... E agora não abandonaremos você!” cita um trecho da postagem. Mensagens de apoio também foram expressadas por populares nos comentários. “Glória a Deus ele vai ficar bom”, disse uma seguidora.







Confira a postagem:

