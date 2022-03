Prefeito Dó Bacelar sofre infarto e passa por cirurgia em Teresina

O prefeito do município de Porto/PI, Dó Bacelar, sofreu um infarto agudo do miocárdio na madruga desse sábado (5). O político foi socorrido por familiares e levado para um hospital da rede privada de Teresina. Após a constatação do infarto, o prefeito foi submetido a um cateterismo e angioplastia

De acordo com o secretário de Comunicação de Porto, Orlando Paiva, revelou que apesar dos procedimentos cirúrgicos, o gestor está estável e consciente. “No atual momento, o Prefeito de Porto segue internado na unidade de terapia intensiva do referido hospital, recuperando-se da intercorrência. Porém, segue consciente e estável”, disse.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Porto

Nas redes sociais, o secretário publicou uma mensagem em nome da família do prefeito. “A família do Prof. Dó Bacelar agradece às inúmeras mensagens de apoio recebidas até o momento, bem como tranquiliza os amigos de Porto, informando que com as graças de Deus, Dó vencerá mais esse desafio e logo estará exercendo suas atividades”, escreveu.

Polêmica

O prefeito Dó Bacelar se envolveu em uma polêmica no final do mês de fevereiro. Um áudio do gestor chamando a prefeita do município de Cocal de Telha, Karyne Aragão, de "cachorra" foi compartilhado nas redes e gerou mensagens de repúdio de políticos piauienses.

O prefeito gravou o áudio depois que a prefeita Karyne deixou o Progressistas e se filou ao PSD. O fato aconteceu diante da disputa de partidos de situação e oposição por apoio de prefeitos para a eleição de outubro deste ano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no