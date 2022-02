Prefeita Karyne Aragão se diz triste e revoltada após ser chamada de “cachorra”

A prefeita do município de Cocal de Telha, Karyne Aragão, emitiu nota de repúdio nesta quinta-feira (24) contra o prefeito de Porto, Dó Bacelar (Progressistas). A gestora foi atacada e chamada de “cachorra” em um áudio gravado e compartilhado por Dó Bacelar no aplicativo WhatsApp. A ofensa aconteceu depois que Karyne deixou o Progressistas e se filiou ao PSD, partido da base do governo, na última quarta-feira (23).

A prefeita se disse triste e revoltada com a postura de Dó Bacelar, que ela classificou como machista e antidemocrática. “Amigos Piauienses e Cocatelhenses, é com sentimento de tristeza e revolta que venho a público REPUDIAR a forma ofensiva, machista e antidemocrática a qual prefeito de Porto (PI), Dó Bacelar”, escreveu.

Karyne Aragão disse ainda que a ação do prefeito foi agressiva e misógina, lembrou que ocorreu justamente no dia em que se comemora a Conquista do Voto Feminino no Brasil e que a atitude “trás à luz a forma como muitos homens veem as mulheres, como “Cachorras”. A gestora declarou que tomará ações mais enérgicas e defendeu que quem se cala perante uma injustiça, compactua com ela.

Foto: Reprodução / O Dia

Manifestações

Lideranças políticas também repudiaram as afirmações de Dó Bacelar através das redes sociais. O governador Wellington Dias usou o Twitter para dizer que eleição não é questão de vida ou morte. “Toda a minha solidariedade à prefeita de Cocal de Telha, Karyne Aragão pelas agressões recebidas. Eleição não é uma questão de vida ou morte. Equilíbrio e respeito são essenciais entre os líderes, fora disto é desespero”, escreveu.

Já o pré-candidato ao governo Rafael Fonteles, que esteve presente na filiação da prefeita, falou em ódio. “A esperança vai vencer o ódio, prefeita, e reforçarmos aqui nosso apoio ao seu repúdio”, disse.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no