Eleições 2022: PSD, MDB e PT filiam três prefeitos e fortalecem base de Wellington Dias

Três prefeitos da oposição se filiam a partidos da base governista de Wellington Dias nesta quarta (23). Pela manhã a prefeita de Cocal de Telha, Karyne do Rodrigão, se filiou ao PSD, e o prefeito de Currais, Raimundo Sobrinho, se filiou ao MDB. Pela tarde o gestor de São José do Peixe, Celso Antônio, se filia ao PT. A rodada de adesões ao grupo governista é uma resposta da base aliada à oposição, de olho na eleição de outubro. Rafael Fonteles e Silvio Mendes brigam pelo governo do Piauí a partir de 2023.



Curiosamente os três gestores eram filiados ao Progressistas, que hoje é o maior partido em número de prefeitos no Estado. Nos últimos dias uma polêmica foi criada com possíveis trocas de partido entre oposição e situação.

Presente em todos os atos de filiação, o pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles, avaliou positivamente a chegada dos prefeitos e ressaltou a busca pela união. "Registrar a nossa felicidade por esse momento importante da chegada de prefeitos a partidos aliados. As filiações são uma consequência do trabalho que vem sendo feito pelo Governo do Estado, a gente não trabalha respondendo a ataques de eventuais adversários, nossa atuação é no sentido de trabalhar mais pelo Piauí. Vamos continuar com muita paz, harmonia e respeito aos adversários trabalhando para somar forças", disse.

Tanto a prefeita de Cocal de Telha, como o prefeito Currais valorizaram a parceria administrativa entre o governo e as gestões. O investimento estadual foi o fator determinante para a mudança, como revela Raimundo Sobrinho de Currais. " O motivo que nos levou a tomar essa decisão foi a transformação que pudemos fazer na nossa cidade durante esse início de mandato, isso se deve ao apoio do Governo com a recuperação de estradas, calçamento, estádio de futebol. Por isso estamos mudando de partido" disse o Prefeito.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA

PSD promete mais prefeitos

O presidente do PSD no Piauí, o deputado federal Júlio Cesar, comemorou a chegada da prefeita de Cocal de Telha e revelou que outras adesões devem ocorrer. "Para nós o momento é de alegria e consolida uma parceria de longa data entre a prefeita e o nosso partido. O PSD é um partido jovem mas tem crescido rapidamente no Piauí, vamos trabalhar para trazer ainda mais aliados para a base governista e nos fortalecer ainda mais" finalizou o dirigente partidário.

FOTO: Tarcio Cruz/ODIA





