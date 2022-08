Um recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) salvou um bebê recém nascido de um engasgamento no momento em que iria aplicar o questionário do Censo Demográfico. O caso aconteceu no município de Porto, no estado do Piauí, por volta das 19h do último dia 09 de agosto.

Eugênio Santos, recenseador que protagonizou o acontecimento, conta que estava realizando a última entrevista do dia. “No momento em que parei a moto na frente da casa, uma vizinha saiu na porta, desesperada, gritando por ajuda”, lembra.



(Foto: Reprodução/Pexels)

Segundo Eugênio, o bebê, que aparentava ter menos de um mês de vida, estava engasgado, roxo e não se mexia. “Tomei a criança dos braços da vizinha e comecei a fazer a massagem nas costas”, relata.

Alguns minutos depois, a criança começou a apresentar sinais vitais novamente. Então, o recenseador levou mãe e bebê até o hospital para atendimento por equipe de saúde.

O recenseador explica que aprendeu os primeiros socorros durante um curso em autoescola. “Deus me iluminou naquela hora”, ressalta.

Ele relata ainda que a rua estava pouco movimentada no horário e a mulher estava em casa com apenas outra criança. “Nem sei explicar direito a sensação que senti naquele momento e depois também”, afirma.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações do IBGE