Empresário é assassinado a tiros em São José do Divino; PM faz buscas

A Polícia Militar está em diligências à procura dos suspeitos de terem assassinado a tiros um empresário identificado como Edmilson da Silveira Sousa, 51 anos. O crime aconteceu por volta das 20 horas desta terça-feira (20) na cidade de São José do Divino, a 236 Km de Teresina. Os criminosos invadiram o estabelecimento da vítima e efetuaram os disparos, que atingiram Edmilson na cabeça. Ele morreu no local.



Testemunhas informaram à polícia que Edmilson teria sido assassinado por dois homens. A dupla chegou em um carro, estacionou na porta do comércio da vítima, um deles desceu e efetuou os tiros enquanto o outro permaneceu no veículo dando cobertura.



Na fuga, os criminosos chegaram a ser avistados pelos policiais militares que estavam em ronda. Houve uma troca de tiros, mas os suspeitos fugiram em direção a Piracuruca. De acordo com o soldado Guilherme Tell, a principal hipótese é de que o crime tenha se tratado de um acerto de contas. “A perícia foi feita no local e o crime tem características de execução relacionada à briga do tráfico de drogas. A vítima tinha passagens pela polícia, já havia sido preso por tráfico e estava em liberdade”, explicou o PM.

A perícia criminal da Polícia Civil de Piracuruca foi acionada e esteve no local para colher as primeiras informações. O corpo de Edmilson foi recolhido pelo IML e a PM tem feito barreiras e diligências na região para tentar localizar os criminosos. Até o momento, nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada.

