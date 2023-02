Prefeitura de São Miguel do Tapuio cancela carnaval após vereador ser encontrado morto

A Prefeitura de São Miguel do Tapuio comunicou o cancelamento das atividades carnavalescas na cidade, que ocorreriam no período de 18 a 21 de fevereiro de 2023, considerando o trágico episódio ocorrido nesta quinta-feira (16). A decisão foi oficializada por meio do Decreto Nº 008/2023. O “trágico episódio” que a nota se refere ao vereador de São Miguel do Tapuio Manoel Evaristo Neto, mais conhecido como Netinho (PSD) foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16) .

De acordo com informações repassadas ao Portal O Dia pelo Delegado Herbster Santos, ele possivelmente cometeu suicídio após ter uma discussão com a companheira, a conselheira tutelar identificada como Maria Rita, em uma churrascaria da cidade. Ele teria passado por cima da motocicleta de Maria Rita e que estava com uma segunda pessoa.

A companheira dele está com ferimentos considerados graves e foi transferida para Teresina. Após o ocorrido, ele fugiu para uma localidade na zona rural da cidade, conhecida como “Palmeira de Baixo”. Só sendo encontrado pela manhã, já sem vida. A segunda pessoa que estava na motocicleta com Maria Rita – não identificada pela Polícia – passou por atendimentos no hospital da própria região e não corre risco de vida.

Confira a nota da Prefeitura de São Miguel do Tapuio:

“Por meio do Decreto Nº 008/2023, a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio comunica o cancelamento das atividades carnavalescas, que ocorreriam no período de 18 a 21 de fevereiro de 2023, considerando o trágico episódio ocorrido nesta quinta-feira (16).”

