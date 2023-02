São Miguel do Tapuio: Após atropelar esposa e duas pessoas, vereador é encontrado morto

O vereador de São Miguel do Tapuio Manoel Evaristo Neto, mais conhecido como Netinho (PSD) foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16). De acordo com informações repassadas ao Portal O Dia pelo Delegado Herbster Santos, ele possivelmente cometeu suicídio após ter uma discussão com a companheira, a conselheira tutelar identificada como Maria Rita, em uma churrascaria da cidade.

(Foto: reprodução / Redes Sociais)

O delegado detalhou a dinâmica do ocorrido. “O vereador teria se envolvido uma discussão com a sua companheira, numa churrascaria na cidade. E ela havia saído numa motocicleta com outra pessoa. E mais atrás, uma terceira pessoa em outra motocicleta. Quando saíram da churrascaria, eles foram perseguidos pelo Netinho, em alta velocidade”, explicou o delegado.

Ele teria passado por cima da motocicleta de Maria Rita e que estava com uma segunda pessoa. A companheira dele está com ferimentos considerados graves e foi transferida para Teresina. Após o ocorrido, ele fugiu para uma localidade na zona rural da cidade, conhecida como “Palmeira de Baixo”. Só sendo encontrado pela manhã, já sem vida.

A segunda pessoa que estava na motocicleta com Maria Rita – não identificada pela Polícia – passou por atendimentos no hospital da própria região e não corre risco de vida. O caso continuará sendo investigado pela Polícia Civil.

