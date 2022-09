Suspeito de assassinar marido de secretária em São Raimundo Nonato é preso

O homem suspeito de ter assassinado João Rodrigues Dias Neto, que foi morto na frente das filhas em São Raimundo Nonato na última terça (13), foi preso pela Polícia Militar do Piauí por volta das 16h desta quinta-feira (15). João era marido da secretária de Ação Social de São Raimundo Nonato, Valdênia Costa.

De acordo com o 11º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado na cidade de São Lourenço do Piauí. O homem confessou a autoria do crime. As equipes agora tentam localizar a arma utilizada para cometer o crime.

João Rodrigues foi morto na frente das filhas na última terça-feira (Foto: Reprodução)

O momento exato da morte de José foi registrado por câmeras de seguranças e chocou a cidade de São Raimundo Nonato. A vítima estava em uma motocicleta com suas duas filhas quando foi abordado pelo suspeito. O homem já aparece com a arma em punho no meio da rua obrigando a vítima a reduzir a velocidade.

O acusado, então, se aproxima ainda com a arma apontada para João, que tenta desarmá-la. No entanto, ele acaba sendo atingido por um tiro na cabeça e cai da motocicleta logo em seguida.



Confira o vídeo:









Em entrevista ao O DIA, o delegado Marcelo Leal, gerente de policiamento no interior, destaca que a vítima já vinha recebendo ameaças desde que se envolveu em uma acidente de trânsito em julho passado, onde uma pessoa morreu.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães