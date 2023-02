Abertura do 21° Zé Pereira de Timon é marcada por emoção e forte presença de público

A primeira noite de Zé Pereira promovido pela Prefeitura de Timon registrou forte presença de público da cidade e de vários Estados do norte e nordeste do Brasil. A organização e a programação transcorreram de acordo com o planejado. A estrutura do corredor da folia ficou concentrada na Avenida Piauí.



A prefeita Dinair Veloso fez uma ampla avaliação do evento. “Nosso povo merece uma festa como essa após dois anos sem o tradicional Zé Pereira. Estamos trazendo várias atrações nacionais e locais com toda uma estrutura de saúde, segurança e várias outras secretarias atuando. Aqui não é só diversão, muitas famílias e pessoas autônomas aproveitam para conseguir uma renda extra”, comentou a gestora.

(Fotos: Divulgação/Prefeitura de Timon)

A estratégia de Segurança Pública envolveu uma ação conjunta e integrada entre Polícia Militar do Maranhão e do Piauí, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Civil Municipal de Timon e de Teresina, Departamento de Transito de Timon – Dmtrans, Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina – Strans e Corpo de Bombeiros, além de segurança privada. “Nós e a prefeita Dinair Veloso acompanhamos todo o esquema de segurança que foi montado para garantir uma festa tranquila para o cidadão que só deve se preocupar em se divertir”, destacou o Secretário de Segurança de Timon, Júnior Bacelar.

O setor cultural comemora a movimentação. “É uma grande felicidade retornar com esse evento na nossa cidade. Neste domingo (05) a programação inicia mais cedo com o desfile dos bloquinhos infantis e os tradicionais blocos de sujos que a partir das 17h entram na avenida. Para fechar com chave de ouro teremos Bell Marques. Convidamos a todos para estarem em Timon aproveitando essa grande festa popular”, reforça Leyliane Monteiro, Presidente da Fundação Municipal de Cultura de Timon.

Foi marcante a alegria dos foliões que prestigiaram o evento. “A festa está ótima, gostei de tudo”, afirmou Carla Prisciano, natural da cidade de Manaus (AM). “Eu tenho muitas amizades nessa região, mas fazia muito tempo que eu andei aqui e agora pude participar do Zé Pereira. A organização está de parabéns!”, relatou Rodrigo Cruz, professor de artesanato, natural de Recife (PE). “A festa está ótima! Estou me sentindo muito segura. A Prefeitura de Timon está de parabéns!”, disse Joyciane Gomes, comerciária.

Comerciantes entraram no ritmo da dança e das vendas. “Essa retomada está tudo de bom! Para nós barraqueiros está ótimo para arrumar o nosso extra. A prefeitura está de parabéns pela organização”, contou o vendedor Francisco Igor.

Os artistas convidados agradeceram a receptividade do público. “Estar em Timon representa muito. Nós estamos acostumados com o carnaval de Salvador e estar em outros estados é bastante especial. Após dois anos sem carnaval nós retornamos querendo apresentar o melhor que a gente tem. A receptividade aqui foi muito boa, estou muito feliz com o calor humano”, falou o cantor baiano Jonh Ferreira, o Poeta.

Para o cantor Ricardo Chaves o reencontro foi bastante especial. “Esse momento representa uma importante retomada. Esses eventos pré-carnavalescos e o contato com as pessoas representam um reencontro com a vida. Eu já estive em outros Zé Pereiras em Timon e rever essa avenida é bem mágico e serve de preparação para o carnaval”.

