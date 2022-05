Corpo de mulher é encontrado boiando em lagoa na zona rural de Timon

Um corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado na tarde desta quarta-feira (04/05) em uma lagoa na comunidade Santana da Gameleira, na zona rural do município de Timon. O local é de difícil acesso e as equipes de resgate tiveram dificuldade para chegar na lagoa.

Segundo o sargento Geovani, do Corpo de Bombeiros do Maranhão, a Polícia Civil acionou a corporação para o trabalho de resgate do corpo. “A Polícia Civil comunicou que tinha esse corpo. Nos deslocamos até aqui. Essa é a primeira vez que nós viemos para cá. Na verdade não conhecíamos essa lagoa. É um local de difícil acesso’, relatou.

Foto: Francisco Filho / O Dia Tv

O Corpo de Bombeiros utilizou mergulhadores e botes para localizar e levar o corpo até a margem para o trabalho de perícia da Polícia Civil. As polícias afirmaram que não receberam nenhum relato de pessoa desaparecida na cidade.

Populares relataram para os investigadores que um casal foi visto na noite dessa terça-feira (03/05) consumindo bebida alcoólica às margens da lagoa. Os moradores disseram desconhecer a mulher.

Foto: Francisco Filho / O Dia Tv



Com informações de Francisco Filho / O Dia Tv