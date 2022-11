DJ Thiago Black é assassinado a tiros em festa de reggae em Timon

O DJ Thiago Black, integrante do Pancadão Eletrizante, foi assassinado a tiros durante uma festa de reggae no bairro Cidade Nova, em Timon (MA), na noite dessa sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h30.



DJ Thiago Black morava na Zona Norte de Teresina. Conforme a PM, os suspeitos - que ainda não tiveram as identidades divulgadas oficialmente - invadiram o local da festa e efetuaram os disparos. Não há informações sobre a motivação do crime.

Foto ilustrativa: Arquivo/ODIA

Após o crime, os criminosos fugiram em sentido ignorado. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Maranhão investiga as circunstâncias do homicídio. A polícia realiza buscas para tentar identificar os suspeitos neste sábado (19).

