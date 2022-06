Homem é assassinado a tiros no quintal de casa em Timon

A Polícia Militar foi chamada a atender uma ocorrência de homicídio no bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon, no começo da noite desta quinta-feira (16). Um homem identificado como Luís Fernando Rodrigues foi assassinado a tiros no quintal de casa. Policiais do 11° BPM estiveram no local para colher as primeiras informações e isolar a área.

Foto ilustrativa: O Dia

Conforme aponta o relatório produzido pelo Comando do Batalhão, Luís Fernando estava dentro de casa quando dois homens armados invadiram a residência já efetuando os disparos. Para fugir dos tiros, a vitima correu para o fundo das casas, mas acabou sendo atingido por dois disparos e veio a óbito aonda no local.

Os suspeitos fugiram logo em seguida, mas um deles acabou sendo preso nos arredores da casa de Luís Fernando horas depois. Ele não teve o nome informado pela polícia. O segundo suspeito continua foragido. A Polícia Militar não soube informar o que teria motivado o crime, mas pressume que tenha se tratado de uma execução por acerto de contas.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Timon.

