Luciano Leitoa defende investimentos e parceira com Dinair Veloso

O candidato a deputado estadual do Maranhão, Luciano Leitoa (PDT), defendeu nesta segunda-feira (05/09) durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que sua candidatura tem como objetivo fortalecer a gestão da prefeita Dinair Veloso e atrair investimentos para o município de Timon.

Ele explicou que não tinha pretensões de disputar a eleição, mas com a decisão do ex-prefeito Chico Leitoa de não concorrer, o grupo político apontou seu nome como candidato. Luciano, que é um dos coordenadores da campanha de governador Weverton Rocha (PDT), se disse mais experiente que quando foi prefeito de Timon.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Nossa candidatura tem o propósito de ajudar o estado do Maranhão e a cidade de Timon, que tem a prefeita Dinair Veloso que precisa de apoios para trazer mais investimentos para a cidade. Diferentemente de 2010, quando tive a oportunidade de ser deputado estadual, estou muito mais experiente do que antes e acredito que posso ajudar muito mais do que antes”, disse.

Luciano Leitoa defendeu o legado de seu grupo político e criticou o candidato ao governo Carlos Brandão (PSB), que tem o apoio da ex-governadora Roseana Sarney, por ter faltado a dois debates eleitorais. Sobre a eleição presidencial, Luciano afirmou que o eleitor do Maranhão deve ser livre para analisar e escolher o candidato.

“É o único grupo político do Leste do Maranhão que nunca foi aliado ao grupo Sarney. Tenho todo respeito pela ex-governadora Roseana Sarney, mas somos de campos diferentes. O atual governador do Maranhão, Carlos Brandão, tem o apoio da família Sarney e esse foi um dos motivos do nosso afastamento”, explicou.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no