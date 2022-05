Chuva em Timon: criança de 1 ano morre após ser arrastada

Uma criança um ano de idade, identificada como Benjamin, morreu na noite dessa sexta-feira (21) após ser arrastada pela correnteza e cair dentro de um bueiro no bairro São Francisco II, em Timon, no Maranhão.



O Corpo de Bombeiros informou que o caso aconteceu durante uma forte chuva que atingiu a região e provocou uma enchente. A criança estava com os pais em uma motocicleta, quando foram arrastados pela forte correnteza e caíram em um bueiro. O caso aconteceu por volta das 19h.

Foto: Reprodução/Divulgação

Os pais da criança conseguiram se salvar com a ajuda de populares. Já o menino só foi encontrado cerca de 3 horas depois, cerca de 300 metros do local do acidente. O problema de alagamentos na região é frequente, segundo moradores da região que divulgaram vídeos nas redes sociais logo após o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros informou ainda o menino já estava sem vida quando foi encontrado. A correnteza forte dificultou o trabalho dos agentes.

Os pais foram socorridos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e lavados ao hospital. A motocicleta deles também foi encontrada por populares.

