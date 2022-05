Prefeitura de Timon faz recuperação asfáltica de ruas e avenidas

A Prefeitura de Timon continua realizando amplo serviço de conservação e manutenção de ruas com a Operação Tapa-buraco. Atualmente, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) está com uma frente de trabalho atuando na Avenida 01 do Parque Alvorada.





Para pôr em prática a ação, cerca de 20 toneladas de asfalto são aplicadas diariamente nos pontos de desgaste. “Completamos hoje três dias de trabalho aqui na Avenida 01, que é a principal do Bairro Parque Alvorada e onde há grande circulação de veículos. O serviço vai beneficiar tanto os milhares de moradores do bairro, que utilizam a avenida como principal acesso, como também dezenas de comerciantes que atuam em toda a extensão da via”, enfatiza o secretário da Seinfra, Lourival Júnior.



A Operação Tapa-buraco é executada com recursos próprios da Prefeitura de Timon. A prioridade é recuperar os pontos mais críticos do pavimento asfáltico já desgastado naturalmente ou danificado após intervenções externas, como o cúmulo de água da chuva. Em seguida o serviço continua, de forma permanente, em todas as ruas que necessitem dos serviços, permitindo maior acessibilidade e trafegabilidade segura para veículos e pedestres.



