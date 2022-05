Sem casos de Covid-19 a um mês, Timon encerra divulgação de boletim

O município de Timon completou um mês sem notificar novos casos de Covid-19, óbitos e internações em leitos hospitalares pela doença. Sem novos registros, a cidade deixará de divulgar os boletins epidemiológicos diários, o que era realizado desde o início da pandemia. Os dados ficarão registrados apenas no sistema da Secretaria Municipal de Saúde.

A última vez que a Vigilância Epidemiológica de Timon registrou caso positivo para Covid-19 foi em 03 de abril. Desde então, a cidade continuou a publicar os boletins até o dia 25 de abril, quando foi divulgado os últimos números.

“Nesta última semana epidemiológica de abril não houve registros nem de atendimentos com suspeita da doença. Esse cenário é extremamente positivo e tecnicamente nos obriga a encerrar os boletins diários e semanais já que os números permanecem os mesmos do último boletim”, disse Karla Emanuele, diretora da Vigilância em Saúde do município.

O secretário de Saúde da cidade, Marcus Vinicius Cabral, apontou o avanço da vacinação para a redução de casos e o cumprimento dos protocolos contra a Covid-19. Para ele, essas medidas tornaram o município confortável para deixar de publicar diariamente o boletim.

“Os resultados foram alcançados por meio de protocolos de controle da proliferação do vírus e, principalmente, pela vacinação. Timon está com mais de 99% da população com 12 anos a mais vacinada com a primeira dose e 95,47% com os dois imunizantes. Mais da metade das pessoas com 18 anos ou mais já está recebendo a dose de reforço e 70,68% das crianças estão vacinadas com a primeira dose”, afirmou.

Com informações da Prefeitura de Timon