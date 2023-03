Senador Weverton Rocha cumpre agenda em Timon com Dinair Veloso

O senador Weverton Rocha (PDT) cumpriu agenda nesta quinta-feira (30) ao lado da prefeita Dinair Veloso no município de Timon. O líder político visitou obras estruturantes que são executados com emendas parlamentares e conheceu novas obras que deverão receber recursos federais.

“Timon é uma cidade estratégica, é a terceira maior cidade do Maranhão e com seus desafios de uma cidade que está em uma região metropolitana. A prefeita Dinair tem muitos desafios, mas também muitas realizações. Temos estado de mãos dadas com o município. Conhecemos ações que realizamos, como também novos desafios que vamos encarar”, disse.

Foto: Márcio Sales

A comitiva visitou as avenidas 01, no Bairro Parque Alvorada e Coheb. O senador conheceu os espaços culturais e turísticos de Timon como o Complexo Cultural e o Teatro Municipal Maria do Socorro Macedo Claudino. Na área da saúde, foram realizadas vistorias no Centro de Reabilitação da Saúde Maria do Carmo Neiva e na Oficina Ortopédica.

Ao fim da agenda, o senador afirmou que dentro de pouco tempo a prefeita Dinar Veloso poderá anunciar um novo conjunto de obras estruturantes para o município de Timon. “O senador Weverton é amigo de Timon e tem serviços prestados em nossa cidade. São mais de 30 km de pavimentação asfáltica. E como amigo da cidade com certeza trará mais boas notícias”, finalizou a prefeita.

