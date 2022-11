Sobrinho da deputada Socorro Waquim é morto a tiros dentro de casa

O empresário Nicolau Jorge Elias Terceiro Waquim, sobrinho da ex-prefeita de Timon e atual deputada estadual do Maranhão Socorro Waquim, foi morto a tiros dentro de casa no bairro Bela Vista, na cidade de Timon, no Maranhão. A vítima estava na cozinha de casa quando foi atingida pelos disparos. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada desta sexta-feira (18).

Leia também: Motorista perde controle do veículo e invade farmácia em Timon; veja vídeo

Terceiro Waquim. (Foto: Reprodução)

De acordo com o comandante do 11º BPM de Timon, tenente-coronel Souza, a residência da vítima não apresentava sinais de arrombamento, o que leva a polícia a crer que os disparos foram efetuados por pessoas que estavam do lado de fora do imóvel. "Nada foi levado, nem do interior e nem do exterior. Detectamos cerca de quatro tiros no local, mas não sabemos precisar quantos disparos atingiram a vítima", informou.

O empresário não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local do crime. A irmã dele, que também estava na residência, não foi atingida. A suspeita é que Terceiro Waquim tenha sido vítima de execução.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e levantou as informações sobre o caso. O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado e recolheu o corpo. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime ou a identidade dos envolvidos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no