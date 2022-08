Timon: Cão farejador da PRF encontra carga de cocaína avaliada em R$ 7 milhões

O cão farejador K9 Hulk, localizou, por volta das 16h30 desta quarta-feira (24), mais de 46 kg de cocaína durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal a um veículo de passeio na BR-316, na cidade de Timon, no Maranhão. A droga apreendida está avaliada em R$ 7,32 milhões de reais.

Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, durante a fiscalização, foram observadas evidências de que o motorista do veículo transportava ilícitos, assim, foi iniciada uma busca a fim de localizar a droga, mas nenhuma substância foi encontrada.



Com isso, os policiais rodoviários decidiram conduzir o veículo e o motorista até a Unidade Operacional da PRF em Teresina, com a finalidade de continuar a busca com o apoio do Grupo de Operações com Cães, do qual o K9 Hulk faz parte.

No início da noite de ontem, o cão conseguiu localizar 28,5 Kg de cloridrato de cocaína e 18,3 Kg de pasta base de cocaína, totalizando 46,8 Kg da droga que estava em compartimento oculto no interior da cabine da caminhonete.



Foto: Divulgação/PRF



O motorista do veículo apenas informou que foi contratado na cidade de Ariquemes, no estado de Rondônia, por alguém que não soube identificar. Ele foi preso e autuado pelo crime de Tráfico de Drogas.