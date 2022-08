Timon libera uso de máscara após 30 dias sem óbitos por Covid-19

Há 30 dias sem registrar óbitos em decorrência da Covid-19, o município de Timon decidiu liberar o uso de máscara de proteção em ambiente abertos e fechados a partir desta segunda-feira (22/08). No decreto assinado pela prefeita Dinair Veloso, o uso da máscara segue recomendado apenas para pessoas com sintomas virais e imunossuprimidas.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Sá, explicou que a medida foi possível devido a todos os protocolos estabelecidos pelas autoridades do município durante os períodos mais graves da pandemia do novo coronavírus. Para ele, a liberação da máscara mostra que o plano de contingência funcionou na cidade.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“O município já está com 100% da população com 18 anos ou mais vacinada com a segunda dose e mais de 50% dessa faixa etária já recebeu a primeira dose de reforço. Os casos da doença, nos últimos meses, sofreu uma grande queda e os confirmados na sua maioria foram leves”, explicou Márcio Sá.

No decreto que libera o uso da máscara, o município remenda ainda atenção com a higienização das mãos e o cumprimento dos prazos de vacinação. “Estamos em um patamar considerado seguro, mas os cuidados preventivos ainda são fundamentais. Reforço que é importante continuarmos atentos a higiene das mãos e tomando as doses de reforço da vacina, que estão disponíveis para a população”, disse a prefeita Dinair Veloso.

Rede de atendimento

A partir desta segunda (22), as Unidades Básicas referenciadas para o atendimento exclusivo de Covid-19 foram desativadas e todas as unidades da Rede de Atendimento do município podem atender casos de sintomas gripais.

